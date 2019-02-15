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13:41

СМИ: Инна Карпушина - претендент на место нового пресс-секретаря Беглова

Телеведущая Инна Карпушина - потенциальный кандидат на то, чтобы занять должность пресс-секретаря петербургского губернатора, пишет "Фонтанка" со ссылкой на собственные источники.

По ее собственным словам, о таком повороте в своей судьбе ей пока ничего не известно.

Карпушина ранее работала на Пятом канале, в 2017-м году перебравшись на телеканал 78.

Ранее, с 2004 по 2019 годы, за взаимодействие с представителями СМИ в аппарате губернатора отвечал Андрей Кибитов.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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