СМИ: Инна Карпушина - претендент на место нового пресс-секретаря Беглова

Телеведущая Инна Карпушина - потенциальный кандидат на то, чтобы занять должность пресс-секретаря петербургского губернатора, пишет "Фонтанка" со ссылкой на собственные источники.

По ее собственным словам, о таком повороте в своей судьбе ей пока ничего не известно.

Карпушина ранее работала на Пятом канале, в 2017-м году перебравшись на телеканал 78.

Ранее, с 2004 по 2019 годы, за взаимодействие с представителями СМИ в аппарате губернатора отвечал Андрей Кибитов.

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