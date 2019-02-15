Депутаты ЗакСа поспорили из-за законопроекта о реновации

Член фракции КПРФ в петербургском Заксобрании Александр Рассудов и представитель Партии роста Сергей Трохманенко поспорили на заседании комитета по законодательству из-за проекта закона о реновации.

Трохманенко 15 февраля представил комитету федеральный законопроект о реновации жилищного фонда, который он написал вместе с группой депутатов ЗакСа. Рассудов спросил, как на этой законодательной инициативе отразились принятые изменения в 214 ФЗ (О долевом участии), предусматривающие, в частности, появление эскроу-счетов.

Представитель Партии роста ответил, что 214 ФЗ – совсем другой закон и не имеет отношения к предложениям депутатов.

- Это ваше глубокое заблуждение, - заявил член КПРФ.

В диалог вступил председатель комитета по законодательству Денис Четырбок, посоветовавший внести поправки, связанные с эскроу-счетами, ко второму чтению.

Позже, когда депутаты обсуждали пакет поправок в федеральное законодательство, связанных с проектом закона о реновации, бывший председатель совета директор ГК «Лидер Групп» Рассудов вернулся к разговору о долевом строительстве. Он извинился перед Трохманенко и сказал, что лучше знаком с профессиональным сообществом, которое работает на рынке развития жилых территорий.

- Я состою в переписке с крупнейшими застройщиками Москвы и Санкт-Петербурга. У нас есть, условно, общий чат. Я знаю, какие работы ведутся, - заявил Рассудов. - Вы же не лезете в медицину к хирургу со своими советами.

Позже представитель КПРФ воздержался при голосовании за законопроект о реновации и сопутствующий пакет поправок. Однако большинство членов комитета поддержали инициативы.

Разработанный Трохманенко и еще пятью депутатами ЗакСа проект закона «О реновации жилищного фонда в Российской Федерации» предусматривает, в частности, возможность финансирования реновации не за счет бюджета.

«Настоящим законопроектом вводится и подробно регулируется институт проекта реновации, определяются его типы, виды и формы реализации. Использование данного института позволяет адаптировать государственную программу реновации к конкретному объекту, регламентировать основания, условия, последовательность и порядок совершения юридически значимых действий в процессе реновации», - говорится в пояснительной записке к документу.

Также, по словам авторов законопроекта, их предложение, в отличие от концепции реновации в Москве, предусматривает возможность реновировать не только отдельные дома, но и целые кварталы, районы и микрорайоны.

Документ направлен на согласование его положений с действующими федеральными нормативно-правовыми актами.

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