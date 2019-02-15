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14:03

Лимонов попросил Путина не притеснять криминальных авторитетов

Политик и писатель Эдуард Лимонов в связи с появившейся информацией о намерениях президента ужесточить наказания за организацию преступных групп обеспокоился, апеллируя к собственному опыту, который гласит, что делать этого не следует. Среди прочего, он вспомнил, что ему и его сторонникам "авторитеты" помогали так, как не помог бы никто, а значит, пишет он в ЖЖ, не стоит ворошить это "гнездо" и лишний раз злить криминалитет. Напротив - на него можно было бы опереться.

Надо бы тюрьму знать. Да и как электоральная сила зэки не пустое место. В трети семейств кто-нибудь сидел или сидит. Амнистии как манны ждут. Дай им Большую Амнистию, Владимир Владимирович. они запомнят. В красных углах портреты повесят.

Эдуард Лимонов

К убийцам, по градации лидера другороссов, снисхождения проявлять не следует, а трогать обычных "авторитетов", уверен он, опасное занятие.

"Проблем возникнет выше крыши, да вам генералы из ФСИН то же самое скажут. Всякое бестолковое хулиганьё беспредельничать начнет, отсюда будут беспокойства, волнения, бунты. Зачем это России?", - задался он риторическим вопросом.

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14:14    
Старик Лимонов, разуверившись в ожидании подачек с царского стола, надеется теперь на получение вспомоществования из "общака".

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