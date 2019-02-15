ВЦИОМ зафиксировал продолжающееся падение рейтинга Путина

За неделю с 3 по 10 февраля рейтинг доверия к президенту Владимиру Путину снизился на 1,3 пункта и составил 32,6 процента, следует из новейшего опроса организации ВЦИОМ.

Ближайший от него в рейтинге политик, который преследует национального лидера по этому показателю - министр обороны Сергей Шойгу. Его актуальный уровень доверия среди россиян - 15,5 процентов.

Согласно исследованию, одобряет деятельность партии "Единая Россия" чуть большее количество граждан, нежели то, которое поддерживает Путина - 33,2 процента.