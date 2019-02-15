В Петербурге отмечают 30-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана

В Петербурге проходят торжественно-траурные мероприятия, посвященные 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. В церемонии у мемориала погибшим воинам-интернационалистам на Серафимовском кладбище принял участие врио губернатора Алекcандр Беглов, сообщили в Смольном.

Беглов заявил, что те, кто участвовал в той войне, «выполнили свой интернациональный долг и повторили подвиг отцов и дедов». Он также поблагодарил ветеранов Афганской войны за участие в патриотическом воспитании молодежи и сохранении воинского братства. Венки и цветы к мемориалу возложили чиновники Смольного, депутаты Заксобрания, представители командования Западного военного округа, общественных организаций воинов-интернационалистов, духовенства, родные и близкие погибших в Афганистане.

Во Фрунзенском районе состоялся митинг у мемориала Воинам-интернационалистам, в нем принял участие в том числе вице-губернатор Владимир Кириллов. Среди других участников – ветераны боевых действий в Афганистане, члены их семей, родные и близкие погибших.

Он, как и Беглов, подчеркнул, что участники войны в Афганистане стали «достойными продолжателями своих отцов и дедов, победивших фашизм в Великой Отечественной войне». «Пятнадцать тысяч жизней наших сограждан унесла война в Афганистане. 126 молодых ребят, жителей нашего города, положили свои головы на этой войне», - подчеркнул вице-губернатор.

СССР ввел войска в Афганистан в 1979 году. Спустя 10 лет, 15 февраля 1989 года, страну покинули последние колонны, войска были выведены. За время боевых действий погибли более 15 тысяч советских бойцов, порядка 400 пропали без вести.

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