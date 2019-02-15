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16:59

Минздрав одобряет использование частью больниц только российских лекарств  

Вице-премьер Татьяна Голикова, общаясь с прессой на Российском инновационном форуме в Сочи, рассказала о том, что поддерживает коллективную идею, которую ей предложили губернаторы некоторых регионов, а именно: создать такие медицинские учреждения, в которых бы использовались только отечественные медикаменты.

"Минздраву эта идея понравилась, и мы договорились, что мы продумаем эти вопросы", - приводит ее цитату ТАСС.

Кабинет министров, по ее словам, возьмется за реализацию инициативы - при большом участии Министерства промышленности и торговли.

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20:47    
17-18
Сашок, ты правильно предлагаешь - выпускать свои лекарства.
Но Голикова-то предлагает использовать только наши, уже имеющиеся лекарства, в том скромном ассортименте, который уже есть. И использовать этот бедный набор в отдельных "больницах для бедных".

17:18    
В обязательном порядке России надо переходить на собственный выпуск абсолютно ВСЕХ(!!!!!!!) лекарств! В фармацевтике крутятся очень большие деньги, потому есть масса отечественных влиятельных лоббистов, которые ориентированны на закупку импортных лекарств из Германии, США, Венгрии и др. На них они делают огромные деньги и тор[цензура]уют отечественное производство, так как при этом заработают другие схемы и резко у них упадут прибыли!

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