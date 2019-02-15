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19:46

Беглов желает возвращения Петербургу значительности и влиятельности

Врио петербургского губернатора Александр Беглов, публично оценивая роль возглавляемого им города в контексте всей России, пришел к мысли, что второй по значимости в стране мегаполис нуждается в популяризации и наращивании частично утерянного когда-то авторитета, передает сайт Смольного.

"Город застыл в паузе развития. Мы должны быть главной федеральной повесткой. Всегда город слышали и слушали. Мы должны сплоченной, единой командой вернуться к этому", - сказал Беглов на встрече с сотрудниками образовательных и культурных учреждений города.

В числе важных свершений, на которые необходимо пойти, Беглов отметил прозрачность каждой отдельно взятой бюджетной статьи расходов и то, какой результат дают эти деньги.



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22:59    
К сожалению, Беглов способен внести в федеральную повестку Санкт-Петербург только в негативном контексте. Что он и делает последнее время. Горожане вряд ли готовы видеть такого дремучего человека своим губернатором.

22:44    
22-03
Да...Вздыхаем о достижениях культуры и былой промышленной мощи... А понаехавший жюрналюшка из ЗАК.сру пишет , что на параде показали "военные мощи". И ему за это платят! Сможем ли преодолеть всеобщее бескультурье и хамскую наглость? Похоже, что, всё, приплыли.

22:03    
Привлекательность, авторитет Ленинграда основывались в советское время на его революционном прошлом-Ленин, Великий Октябрь, на его промышленной мощи - Кировский, Металлический, Ижорский  идр.заводы, достижениях советской культуры и тд. Сейчас этого ничего нет, к сожалению...Посмотрим, как Беглов исправит ситуацию, став официально в сентябре губернатором...

21:42    
Беглов, как истинный сын Баку, должен заботиться о Баку. И там баллотироваться в губернаторы! В Питере сами, своего губернатора выберем!!!

20:23    
Беглов прав, что Питер потерял своё значение, авторитет, привлекательность в России в сравнении с Ленинградом, о котором говорили с восторгом и придыханием! Причин этому масса, исправить ситуацию будет непросто!

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