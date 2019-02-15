Беглов желает возвращения Петербургу значительности и влиятельности

Врио петербургского губернатора Александр Беглов, публично оценивая роль возглавляемого им города в контексте всей России, пришел к мысли, что второй по значимости в стране мегаполис нуждается в популяризации и наращивании частично утерянного когда-то авторитета, передает сайт Смольного.

"Город застыл в паузе развития. Мы должны быть главной федеральной повесткой. Всегда город слышали и слушали. Мы должны сплоченной, единой командой вернуться к этому", - сказал Беглов на встрече с сотрудниками образовательных и культурных учреждений города.

В числе важных свершений, на которые необходимо пойти, Беглов отметил прозрачность каждой отдельно взятой бюджетной статьи расходов и то, какой результат дают эти деньги.

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