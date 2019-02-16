18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

11:16

СМИ: Facebook следит за теми, кто жалуется на него

Не обремененные более договором о неразглашении корпоративной тайны бывшие сотрудники отдела безопасности Facebook на правах анонимности поделились с CNBC, что им приходилось виртуально следить за теми персоналиями, которые позволяли себе резкую критику в адрес соцсети. Некоторые рабочие считают данную практику "неэтичной", называя корпорацию "очень "Большим братом" - по аналогии с антиутопией Джорджа Оруэлла "1984"; другие полагают, что мера оправдана.

Как сообщили в CNBC, Facebook вносит "опасных" пользователей в перечень под название BOLO (Be On The Lookout). Слежка осуществляется службой безопасности посредством подключения к гаджету юзера, позволяя вычислять каждый его шаг и местоположение. Пользователи-"агрессоры" вносятся в специальный список, который еженедельно обновляется.

"Наша служба безопасности существует для того, чтобы сотрудники Facebook были в безопасности. Они используют стандартные отраслевые меры для оценки и устранения угроз, которые касаются сотрудников. При необходимости вся информация направляется в правоохранительные органы", - пояснил пресс-атташе Facebook.

В список службы безопасности могут также попасть и экс-сотрудники компании - в том случае, если после увольнения позволят себе резкие высказывания в адрес соцсети.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Глав Центрального, Василеостровского и Красносельского районов отправили в отставку из-за плохой уборки снега. Справедливо ли это решение?

Да
Нет
Нужно было наказывать других чиновников

Все новости:

11:16 СМИ: Facebook следит за теми, кто жалуется на него

10:20 ВЦИОМ: Жители Хакасии сомневаются в компетентности нового главы республики

15 февраля, 21:48 Смольный не согласовал Марш Немцова   9

15 февраля, 20:29 Елину недостаточно уровня, на котором развивается транспортная инфраструктура

15 февраля, 19:46 Беглов желает возвращения Петербургу значительности и влиятельности   6

15 февраля, 19:40 Отставки в Петербурге: Продолжение   3

15 февраля, 19:28 Смольному стали нужны советники по работе с молодежью и муниципалами   2

15 февраля, 18:52 "Тигры" с Путиным и Лукашенко обыграли в хоккей "Медведей" со счетом 16:1   4

15 февраля, 18:33 Депутат Госдумы назвал одинаковыми условия введения войск в Афганистан и в Сирию   2

15 февраля, 18:27 Сурков встретился с "донбасскими"   9

15 февраля, 17:53 "Яблоко" при участии Шлосберга потребует возвращения выборов челябинского мэра

15 февраля, 17:45 Орешкин: Многие  в правительстве меня не любят, потому что я разрушаю комфортный режим   2

15 февраля, 17:06 "Не девчонка, не расплачемся": Путин назвал незначительным повреждение пальца   5

15 февраля, 16:59 Минздрав одобряет использование частью больниц только российских лекарств     2

15 февраля, 16:50 В Петербурге отмечают 30-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана   1

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.