"Единая Россия" хочет открыть в Севастополе выставку по мотивам Русской весны

Севастопольские единороссы собираются открыть в городе постоянную экспозицию по мотивам Русской весны 2014 года, извещает региональная пресс-служба партии.

Инициатива приурочена к пятилетней годовщине присоединения Крымского полуострова к России.

"Пять лет прошло с момента событий Русской весны в Севастополе. Значение тех дней невозможно переоценить. Очень важно, чтобы наши дети знали о героизме и мужестве севастопольцев, которые стояли живым щитом на баррикадах", - заявил депутат-единоросс Дмитрий Саблин.

Напомним, Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума. На нем 96,77% избирателей полуострова и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Украина отказалась признавать аннексию легитимной и считает его оккупированной территорией. Ввиду незаконного, по мнению Запада, присоединения Крыма против России введены множественные экономические санкции, действие которых ежегодно пролонгируется.