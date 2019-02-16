В Петербурге вновь массово эвакуируют торговые центры Петербург вновь накрыла волна "минирований": по информации СМИ, на данный момент эвакуированы все посетители ТЦ "Радуга", ТК "Пик", ТК "Сенная", ТЦ "Капитолий", ТЦ "Румба", ТРК "Шкиперский молл", ТРК "Лето", гипермаркет "Лента" на Таллинском шоссе и гостиница "Россия". Фото: "Протестный Петербург" в Telegram По сведениям очевидцев, на вход и выход закрыта также станция метро "Сенная". Ко всем объектам направлены дежурные отряды МЧС и саперов. СМИ уточняют, что причиной массовой эвакуации вновь послужило электронное письмо с угрозой взрыва. UPD. 15:15 Сообщение о минировании поступило в Горсуд Петербурга. Напомним, масштабная волна "минирований" накрыла Россию в середине января. По стране эвакуировали свыше 130 тысяч человек из более чем 420 объектов. 31 января более 29 тысяч жителей Петербурга были вынуждены покинуть помещения, в которых находились, ввиду поступивших в различные учреждения анонимных сообщений о заминировании зданий. В основном, письма с угрозами пришли в школы, больницы, торговые комплексы. Ни в одном случае информация о минировании не подтвердилась.



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