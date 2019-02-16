В Чечне начали бороться с повальной привычкой местных мужчин носить камуфляж

Массовая тяга чеченских мужчин к ношению камуфлированной одежды подрывает авторитет местных силовых структур и отпугивает туристов, заявили в МВД по региону. В связи с этим в ряде районов республики были проведены рейды, в ходе которых полицейские объясняли местным жителям, что не будучи представителем силовых структур носить военную форму незаконно.

"Самозванцы выдают себя за сотрудников правоохранительных органов! Убедительная просьба к населению: если ваша жизнь не связана с правоохранительными органами, не носите форменную одежду и камуфлированную военную форму", - обратился к населению начальник районного отдела МВД Юсуп Байсултанов.

Поскольку стиль "милитари" чрезмерно популярен у чеченских мужчин, у туристов создается впечатление, что в республике объявлено военное положение, а это, подчеркнул Байсултанов, негативно сказывается на имидже региона, делая его менее привлекательным для путешествий.

"Поди разбери, кто там действительно сотрудник, а кто любитель такого полувоенного стиля. Поэтому принято решение навести порядок в этой сфере. Не только гражданские лица, но и сами сотрудники органов во внерабочее время не должны носить форменную одежду", - цитирует "Кавказский узел" заявление сотрудника МВД Чечни.