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16:45

"Макрон, мы придем за тобой": "Желтые жилеты" снова вышли на улицы Франции

Бастующие уже не столько против повышения цен на топливо, сколько против действующего главы республики, участники протестного движения "желтых жилетов" в 14-й раз вышли на улицы Франции. Как передает "Интерфакс", манифестанты, облаченные в яркие рабочие робы, заполонили бульвары Парижа, Руана, Гавра, Страсбурга, Бордо и Тулузы.

Протестующие в пределах столицы граждане, помимо демонстрации флагов и оппозиционных лозунгов, скандируют: "Эммануэль Макрон, мы придем за тобой". Акция проходит под надзором полиции. О стычках с правоохранителями пока не сообщается, хотя мероприятия часто заканчиваются массовыми потасовками.

Начавшиеся с протеста против повышения цен на топливо, акции быстро переросли в борьбу против бедности и чиновничьего беспредела. Сейчас манифестанты требуют отставки главы государства, лоббирующего, по их мнению, интересы лишь приближенного к нему круга чиновников и бизнесменов.

Напомним, французы начали бастовать против повышения цен на топливо 17 ноября. Отличительной особенностью протестующих являются "желтые жилеты", которые, как знак отличия, носят все участники акции. За все время проведения в мероприятии приняли участие свыше 50 тысяч человек. Наиболее крупные стычки "жилетов" с полицией случались в Париже. На сегодняшний день акция, преимущественно, носит характер "выходного дня".

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