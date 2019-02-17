Преследуемая псковская журналистка собрала деньги на независимую экспертизу своих слов

Светлана Прокопьева, работающая в издании "Псковская губерния" и ведущая радиопрограмму на "Эхе Москвы" во Пскове, менее чем за один день смогла собрать средства на независимую экспертизу своего текста. Текст, в котором государство усмотрело "оправдание терроризма", может обернуться для нее лишением свободы сроком до семи лет. В своей колонке, вышедшей осенью 2018-го года, она рассуждала о мотивах, которые двигали взорвавшим себя у дверей здания ФСБ архангельским подростком.

Женщине требовалось 260 тысяч рублей, о чем она известила общественность на своей странице в социальной сети.

В феврале у Прокопьевой дома прошли многочасовые обыски. Позже обыски прошли в редакции псковского "Эха", после чего журналистку вызвали на допрос.

СМИ, транслировавшие и ретранслировавшие статью Прокопьевой, были оштрафованы.