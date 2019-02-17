Завалы обрушившегося здания ИТМО разбирают в Петербурге

Здание филиала ИТМО на улице Ломоносова, четыре этажа которого обрушились накануне, 16 февраля, в специальном порядке разбирают спасательные службы, передает ТАСС.

Профессионалы, работающие на месте, решают вопрос о том, можно ли на территории, где произошел инцидент, задействовать тяжелую технику.

"Устанавливали всю ночь распорки для обеспечения безопасности разборки завалов. 60 штук там установлены", - сообщили в МЧС.

В результате обрушения перекрытий никто не пострадал.

На место происшествия выезжал врио губернатора Александр Беглов.

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