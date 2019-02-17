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13:00

Митингующие в Гаити ждут помощи от Путина

Уличные протесты в Гаити, обращенные против экономического курса правительства и обнищания граждан, привели к тому состоянию активистов, что они публично попросили российского президента Владимира Путина о помощ. В какой именно форме Путин должен им помочь, не уточняется. Манифестанты при этом занимают непримиримую позицию по отношению к Соединенным штатам Америки, пишет РИА "Новости".

"Мы хотим заявить об окончательном разрыве с США, с нас довольно американской оккупации, мы так больше не можем", - цитируются слова одного из предводителей протеста.

Правительство обвиняется в работе на Америку и игнорировании интересов жителей Гаити. Возмущение, помимо просьб к Путину, выразилось в сожжении американского флага.

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14:12    
Путину надо перед Трампом поставить вопрос о СПОРЕ в принадлежности Аляски! Аляска-это Россия!!!

14:10    
А почему Аляску потом? Забирай прямо сейчас: возьми с собой тележку на колесиках и - вперед!

13:33    
Ну вот и есть куда уходить на пенсии.

13:10    
Россия просто обязана помочь гаитянскому народу с проклятыми янки! Гаити, виват! А потом и Аляску заберём у Америки!

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