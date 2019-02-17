На Сенной оперативно убрали сугробы "имени" Беглова, Путина и Навального

В центре Петербурга, в переулке Пирогова, скопившиеся сугробы "пометили" фамилиями политиков, на что обратил внимание корреспондент издания MR7. На снегу были начертаны фамилии врио губернатора Александра Беглова, оппозиционера Алексея Навального и президента Владимира Путина.

В беседе с журналистом сотрудник коммунальной службы признался в том, что ликвидировать эти сугробы после появления на них надписей в срочном порядке приказало начальство.

Отметим, что надпись "Навальный" на сугробе уже не первую зиму ускоряет процесс уборки города.

Фотография: MR7

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