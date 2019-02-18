В аэропорту Амстердама задержали журналистку "Новой газеты" и сотрудницу "Мемориала"

Журналистку Елену Милашину и сотрудницу правозащитного центра «Мемориал» Милану Бахаеву задержали в аэропорту Амстердама, передает «Новая газета».

Милашина и Бахаева приехали в Амстердам на встречу с правозащитниками, занимающимися проблемой сирийских беженцев. Полицейские не предъявляют конкретных претензий, представиться отказались, мотивировав это тем, что "здесь не Россия, и никто не обязан представляться".

Женщины находятся в отделении полиции при аэропорте Амстердама, у Милашиной без объяснения причин изъят телефон. Редакция «Новой газеты» связывается с послом Нидерландов в России, чтобы выяснить детали произошедшего.