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10:33

В Петербурге эвакуируют больницы и школы

Петербург в очередной раз накрыла волна минирований, эвакуированы несколько учебных заведений и больниц, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

Эвакуированы лицей №144 на Суздальском проспекте, школа №98 на Гражданском проспекте, Технический колледж управления и коммерции на Большом Сампсониевском проспекте, Политехнический колледж городского хозяйства на проспекте Авиаконструкторов.

Очевидцы сообщили, что всех пришедших выгнали из Елизаветинской больнице, пациентов не выпускают. Идет эвакуация 2-й городской больницы в Учебном переулке. Также эвакуирован Экспофорум.

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