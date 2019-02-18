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11:19

В центре Донецка прогремели три взрыва

В центре Донецка, в квартале рядом с резиденцией главы самопровозглашенной Донецкой народной республики прогремели три взрыва, передает РИА «Новости» со ссылкой на местное МВД.

По словам представителя ведомства, два взрыва прогремели в нескольких сотнях метра от гостиницы, где живут представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, третий – на пустыре неподалеку. Один из взрывов произошел у дома № 7 по бульвару Пушкина, где располагаются офисы государственных структур, уточнил источник ТАСС. По предварительным данным, никто не пострадал.

На месте работают пожарные и силовики. По словам представителя силовых структур, причиной взрывов стала атака украинских беспилотников.

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11:48    
Реально вокруг Новороссии, включая Донбасс, Россия разместила 100-тысячную группировку войск из всех видов ВС, которая способна на всё, тем более просто установить прочный мир в Донбассе! Но у Путина нет политической воли, которая была у Сталина, которого совершенно не интересовало мнение Запада, его заботили только интересы Отечества!!! Вспомните для примера 1939-1940 годы, когда он вернул, присоединил к СССР территории(миллион квадратных километров) от Баренцева до Чёрного моря и смачно плевал на мнение Запада!

11:34    
Результат договоренностей Осламбека Суркова с дамбаскими рулилами.

11:27    
России надо срочно признавать независимость ДНР и ЛНР, заключать с ними договор о дружбе и военной помощи, вводить пару сухопутных дивизий на их территории...Вот только тогда наступит мир в РУССКОМ Донбассе!

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