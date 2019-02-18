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11:27

Бондаренко: 80% улиц и дорог Петербурга очищено от снега

В Петербурге от снега очищено 80% улиц и дорог, сообщил вице-губернатор Николай Бондаренко на брифинге 18 февраля.

По словам вице-губернатора, ситуация с уборкой развивается в положительную сторону. Бондаренко отметил, что на прошлой неделе активно расчищался центр города. При этом были использованы 749 эвакуаторов, они переместили 6,5 тысяч автомобилей.

Сложной остается ситуация в Центральном районе, заявил вице-губернатор. В частности, много претензий к району у ГАТИ по уборке кровель нежилых помещений.

София Саттарова



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