Число эвакуированных объектов в Петербурге пополнили "Океи", "Экспофорум" и СПбГУТ

В Петербурге продолжают эвакуировать торговые центры, учебные заведения и другие объекты, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

На улицы вывели посетителей уже более десяти гипермаркетов «Окей»: за последнее время эвакуированы магазины сети на Таллинском, Пулковском шоссе, на Малой Балканской улице, улице Партизана Германа, у метро «Озерки», на улице Савушкина, в Сестрорецке, в бизнес-центре River House на улице Академика Павлова.

Выйти на улицу пришлось ученикам школы № 68, педагогического колледжа № 4, студентам института психологии и социальной работы и СПбГУТ имени Бонч-Бруевича. Эвакуированы ТРК «Ока», ТЦ «Электра», ТЦ «Заневский каскад», ТК «Континент», ТРК «Антлантик Сити», а также Покровская больница. Второй раз за день эвакуирован «Экспофорум».

К 15:30 в Петербурге эвакуированы уже более четырех десятков учебных заведений, десяток торговых центров, несколько больниц и библиотека. Письма с угрозами рассылаются по почте от имени «Владимир Путин», где заявлено, что «здание заминировано», и взрывное устройство «реагирует на движения, вибрацию, звуки».