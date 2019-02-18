Удальцову вернули арестованные в рамках "болотного дела" деньги и автомобиль

Мосгорсуд вернул координатору «Левого фронта» Сергею Удальцову 142 тысячи рублей и автомобиль «Опель», на которые был наложен арест в рамках дела о массовых беспорядках на Болотной площади в 2012 году, передает «Интерфакс».

В суде пояснили, что суд отказался снять арест с 12 911,5 рублей, о чем просил заявитель, причина решения не уточняется.

О том, что Удальцов обратился с ходатайством о возвращении арестованного имущества, стало известно 15 февраля. Он утверждал, что предусмотренные для подачи гражданских исков сроки давности истекли еще в марте 2018 года, но Следственный комитет продолжает удерживать его имущество.

Удальцов в 2014 году был приговорен к 4,5 годам лишения свободы за организацию массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года. В августе 2017-го он вышел на свободу.