18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

10:15

После сообщений о минированиях "Вован" требовал у администраций ТРК по полмиллиона

Минувшим вечером несколько торгово-развлекательных центров, ставших "жертвами" угроз анонимного террориста "Владимира Путина", получили новое сообщение о минировании, однако, передает "Фонтанка", в отличие от предыдущей версии послание было подписано неким "Вованом" с нецензурной фамилией и содержало в себе требование выкупа - 500 тысяч рублей.

Письмо от человека с обсценной фамилией было отправлено с привычного пользователям сервиса Rambler. В сообщении "минер" давал администрациям ТРК полчаса на то, чтобы на указанную в имэйле ссылку на Unitpay пришла обозначенная им сумма. Также "Вован" заявлял, что в комплексы могут нагрянуть правоохранители.

Письма получили ТК "Европолис", "Академ-парк", "Родео-драйв" и другие.

Массовые сообщения о минировании того или иного здания в Петербурге (чаще всего речь идет о торговых комплексах, популярных сетях общественного питания и социальных учреждениях) продолжают поступать уже четвертые сутки подряд. Только за 18 февраля информация о возможном заминировании коснулась более ста городских зданий. Всего экстренные службы выехали по вызову более тысячи раз.

На данный момент угроза взрыва нигде не подтвердилась. Примечательно, что все письма с угрозами рассылались от человека под именем "Владимир Путин". 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Глав Центрального, Василеостровского и Красносельского районов отправили в отставку из-за плохой уборки снега. Справедливо ли это решение?

Да
Нет
Нужно было наказывать других чиновников

Все новости:

14:30 Стали известны сроки ремонта обрушившегося здания ИТМО и размер ущерба

14:25 Беглов поспособствует возврату трех детсадов в собственность города

13:59 СР добивается более гуманного отношения к неправильно паркующимся инвалидам

13:55 "Метрострой" обещает открыть новые станции Фрунзенского радиуса к сентябрю, а не к июлю

13:26 Депутат Петров полагает, что современных детей необходимо учить через компьютерные игры   3

13:20 Ройзман осудил государственных деятелей, не считающих афганскую войну ошибкой   4

12:59 Беглов вручил молодежи ключи от квартир в Кронштадте

12:56 Арбитраж Петербурга зарегистрировал мировое соглашение между "Метростроем" и ФНС

12:36 Научрук Путина Литвиненко признан самым обеспеченным ректором России   1

12:26 Казаки почтят Беглова орденом   3

12:10 СК не нашел повода для возбуждения дела после прослушки аудио разговоров Нотяга и Резника   2

11:31 Россельхознадзор изъял и сжег более 120 кг "санкционки" из магазинов Московского района   2

11:15 В ЗакСе инициировали создание рабочей группы по ограничению въезда авто в центр Петербурга   1

10:56 Из-за новых сообщений о "бомбах" в Петербурге эвакуировали госпиталь и ТК

10:38 Полиция пришла к активисту "Весны" поговорить о волне минирований

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.