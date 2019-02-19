18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

12:36

Научрук Путина Литвиненко признан самым обеспеченным ректором России

Глава Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко в 2017 году обошел своих российских коллег по росту материального благосостояния, заработав чуть более 248 млн рублей, следует из исследования центра "Лаборатория Ольги Крыштановской". Таким образом, Литвиненко является в 370 раз богаче, чем ректор вуза с самой низкой зарплатой. Кресло руководителя петербургского университета он занял в 1994 году в возрасте 39 лет.

Литвиненко уже не впервые восходит на пьедестал богатейших начальников вузов страны. Он владеет более 19% акций холдинга "Фосагро", который занимается производством химудобрений. В 1997 году будучи главой научного совета Горного Литвиненко принимал докторскую будущего президента России Владимира Путина. После он трижды становился начальником его предвыборного штаба в Петербурге.

В среднем, сообщили авторы исследования, обычный российский ректор зарабатывает 6,8 млн рублей в год. Самые обеспеченные проживают в Москве и Северной столице, а самый низкий доход имеет и. о. главы Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Татьяна Чумаченко – почти 670 тысяч рублей.

Социологи проанализировали и политическую активность нынешних ректоров: выяснилось, что многие либо были, либо и на данный момент состоят в "Единой России".

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


13:54    
Ряженные могли бы что-нибудь оригинальное придумать. Например:"Золотая лопата" или "Золотая метла"...
Граждане, предлагайте идеи убогим!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Глав Центрального, Василеостровского и Красносельского районов отправили в отставку из-за плохой уборки снега. Справедливо ли это решение?

Да
Нет
Нужно было наказывать других чиновников

Все новости:

14:30 Стали известны сроки ремонта обрушившегося здания ИТМО и размер ущерба

14:25 Беглов поспособствует возврату трех детсадов в собственность города

13:59 СР добивается более гуманного отношения к неправильно паркующимся инвалидам

13:55 "Метрострой" обещает открыть новые станции Фрунзенского радиуса к сентябрю, а не к июлю

13:26 Депутат Петров полагает, что современных детей необходимо учить через компьютерные игры   3

13:20 Ройзман осудил государственных деятелей, не считающих афганскую войну ошибкой   4

12:59 Беглов вручил молодежи ключи от квартир в Кронштадте

12:56 Арбитраж Петербурга зарегистрировал мировое соглашение между "Метростроем" и ФНС

12:36 Научрук Путина Литвиненко признан самым обеспеченным ректором России   1

12:26 Казаки почтят Беглова орденом   3

12:10 СК не нашел повода для возбуждения дела после прослушки аудио разговоров Нотяга и Резника   2

11:31 Россельхознадзор изъял и сжег более 120 кг "санкционки" из магазинов Московского района   2

11:15 В ЗакСе инициировали создание рабочей группы по ограничению въезда авто в центр Петербурга   1

10:56 Из-за новых сообщений о "бомбах" в Петербурге эвакуировали госпиталь и ТК

10:38 Полиция пришла к активисту "Весны" поговорить о волне минирований

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.