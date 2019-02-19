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13:20

Ройзман осудил государственных деятелей, не считающих афганскую войну ошибкой

Тридцатилетие вывода советских войск с территории Афганистана, о котором вспоминают в последние дни, многие официальные лица подают в неверном ключе, считает политик и общественный деятель Евгений Ройзман. На своем канале в YouTube он заметил, что даже в СССР с высоких трибун люди находили в себе силы и мужество признать, что военное присутствие в Афганистане было ошибкой. Сейчас же он все чаще слышит неуместную, по его мнению, победоносно-агрессивную интонацию относительно тех событий.

Самые же тяжкие последствия войны, заявил политик, состоят в увеличении наркотрафика.

Стало известно, что были поставки и военными бортами. Некоторые специалисты отмечали, что даже "грузом двести" умудрялись поставлять. Эта "дорога" привела просто к наркокатастрофе в РФ.

Евгений Ройзман

По официальным данным, с 1979 по 1989 годы в Афганистане погибло более 15 тысяч советских военнослужащих. 

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14:23    
"миллионную(!!!!!!!!!!!!!!!!!!) армию международных террористов" Саша сам насчитал по головам душманов. По сей день нет никаких достоверных данных о их численности. Это были разрозненные группировки с разными взглядами главарей, не слишком доверявших друг другу. За некоторыми стояли не только американцы или пакистанцы, но и, любимые ныне Путиным, Иран и Китай. А некоторые, вроде, Ахмат Шах Масуда, стали потом союзниками России, прикрывая от талибов. Эта пёстрая компания 10 лет вела войну с советским контингентом и могла ещё столько же её вести. А "грузы 200" так бы присылали матерям. Оттуда надо было уйти и правильно сделали, что ушли.

14:10   Бордунов  
13:48 - собачья чушь.
Насральный, чо молчишь? Тут Саша Сашей сам подписался.

13:48   Саша  
Афганистан-это героическая и доблестная страница наших вооружённых сил и советских воинов!!! Небольшой наш военный контингент войск разгромил миллионную(!!!!!!!!!!!!!!!!!!) армию международных террористов у границ СССР и воспрепятствовал их агрессии в советскую Среднюю Азию! Это главное!!! И это признал сейчас даже Запад! Горбачёв же и другие национал-предатели СССР, антисоветчики, вроде Сахарова с Боннер, цинично оклеветали благороднейшую миссию наших бойцов-героев, что было в конце 80-х в тренде на уничтожение Советского Союза! Теперь ненавистники России, вроде жидяры Ройзмана, повторяют гнусную ложь про доблестные действия нашей 40-й армии в Афганистане, и опять ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО(!!!) с целью уничтожения России!

13:41    
"Некоторые специалисты" - это пиндосовские кураторы ройзмана? хороший, достоверный источник.

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