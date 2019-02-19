Ройзман осудил государственных деятелей, не считающих афганскую войну ошибкой

Тридцатилетие вывода советских войск с территории Афганистана, о котором вспоминают в последние дни, многие официальные лица подают в неверном ключе, считает политик и общественный деятель Евгений Ройзман. На своем канале в YouTube он заметил, что даже в СССР с высоких трибун люди находили в себе силы и мужество признать, что военное присутствие в Афганистане было ошибкой. Сейчас же он все чаще слышит неуместную, по его мнению, победоносно-агрессивную интонацию относительно тех событий.

Самые же тяжкие последствия войны, заявил политик, состоят в увеличении наркотрафика.

Стало известно, что были поставки и военными бортами. Некоторые специалисты отмечали, что даже "грузом двести" умудрялись поставлять. Эта "дорога" привела просто к наркокатастрофе в РФ. — Евгений Ройзман

По официальным данным, с 1979 по 1989 годы в Афганистане погибло более 15 тысяч советских военнослужащих.