"Единая Россия" поддержала идею о снижении муниципального фильтра

В "Единой России" согласились с предложением о снижении муниципального фильтра на выборах с 10% до 5%, поделилась депутат Госдумы, первый замсекретаря генсовета партии Ольга Баталина постфактум прошедшего заседания рабочей группы по совершенствованию избирательного законодательства при администрации президента.

Баталина отметила, что решение было принято представителями ЕдРа на основе рекомендаций ЦИК. Максимально допустимая планка по сбору подписей - 7%, сочли единороссы.

"Еще одно предложение ЦИК, которое мы поддерживаем, - это расширение возможностей для наблюдения на региональных и муниципальных выборах. Предлагается по аналогии с выборами президента исключить требования о предварительной за три дня подаче сведений о наблюдателях, а также снять ограничение на назначение одного гражданина наблюдателем только в одну участковую избирательную комиссию", - цитирует высказанные Баталиной аргументы ТАСС.

Муниципальный фильтр – процедура, которая обязывает кандидатов на пост главы региона заручиться поддержкой муниципальных депутатов. В Петербурге участникам выборов необходимо собрать 10 процентов подписей (около 150) от числа всех представителей МО. Причем собраны они должны быть как минимум в 83 разных округах.

С критикой мунфильтра постоянно выступают оппозиционеры. Часто порицает этот механизм и Элла Памфилова. Она считает, что данная мера препятствует политической конкуренции и позволяет "отсекать" неудобных кандидатов. Летом 2018 года глава ЦИК говорила, что первые шаги на пути отмены процедуры сбора подписей мундепутатов могут быть предприняты уже после единого дня голосования 2018 года - то есть 9 сентября. Обсуждение проблемы, между тем, постоянно откладывается.