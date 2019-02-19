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18:19

Минюст пошел навстречу кандидатам, которых не допускают до участия в выборах

Министерство юстиции заняло сторону петербургских справедливороссов, которые добивались права незарегистрированных кандидатов на тех или иных выборах обжаловать результаты электоральной процедуры, пишет "Коммерсант".

Впрочем, поправки, разработанные Минюстом, ограничиваются некоторыми условиями. Так, обжаловать результаты можно будет только в том случае, если решение о недопуске до выборов принимали сотрудники избирательных комиссий с уголовным прошлым. Но это еще не все: их уголовные дела должны являться прекращенными только по "нереабилитирующим" основаниям, например, таким, как амнистия. Тем не менее, в "Справедливой России" поправками довольны.

"Признание нашей правоты Конституционным судом и внесение поправки в Госдуму — повод всем членам избиркомов задуматься и на предстоящих выборах муниципальных депутатов в сентябре 2019 года не нарушать закон", - приводятся слова лидера петербургского отделения Марины Шишкиной.

Справедливороссы активно занялись этой проблемой после муниципальных выборов 2014-го года, для участия в которых в массовом порядке не могли зарегистрироваться кандидаты от партии. Препятствие состояло в том, что в дни, когда теоретически можно было оформиться, эсерам мешала очередь, своей длиной не позволявшая сделать этого в течение рабочего дня. Тогда было широко распространено мнение, что очередь в огромном количестве занимают случайные люди, на выборы идти не собирающиеся и искусственным способом мешающие петербуржцам, желающим оказаться в бюллетенях.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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