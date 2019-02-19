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19 февраля, 21:01

В Петербурге могут ограничить проезд "неэкологическим" автомобилям

Причисляемые к низкому экоклассу автомобили и их водители в обозримом будущем могут столкнуться с законодательными ограничениями, сообщает ТАСС.  

Над этим в настоящее время размышляет комитет Смольного по развитию транспортной инфраструктуры, о чем рассказал его сотрудник, Евгений Воробьев.

"На этой неделе мы получили поручение Минтранса РФ проработать вопросы возможностей и условий введения зон ограничения для движения неэкологического транспорта. <…> Мы предлагаем рассмотреть возможность организации этой зоны в центральных районах города: Василеостровском, Петроградском, Центральном и Адмиралтейском районах", - приводится его цитата.

Говорится также о том, что экологи, работающие в петербургском правительстве, инициативу приветствуют. Согласно новейшим данным, экологическая обстановка как минимум на 97 петербургских улицах является неприемлемой именно ввиду работы особо вредного для окружающей среды личного автотранспорта.

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0:20    
22-35
Молодец! Катализатор тебе в зад.

19 февраля, 22:35    
"Неэкологический" транспорт изьять и утилизировать безвозмездно. На газовых автомобилях вообще - только за город.
Даешь экомобили!

Страница 1-ая (всего: 1)
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