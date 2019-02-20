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10:43

Фасад Круглой бани на улице Карбышева отреставрируют

Комитет по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) поручил разработать проектную документацию по "реновации" фасадов здания объекта культнаследия регионального значения "Круглая баня" ("баня-шайба"), расположенного на улице Карбышева, 29а.

Здание находится в ведении ООО "Балтийский дом". Изначально КГИОП согласовал проведение реставрационных работ до февраля 2018 года, однако организация заявила, что не располагает должным финансированием для "обновления" бани. В связи с этим пользователю объекта дано поручение завершить работы до 1 сентября 2019 года. 

На данный момент фасад дома сильно изношен, штукатурка и краска чрезмерно загрязнены. На внутреннем фасаде отваливается историческая облицовка плиткой.

Однако баня продолжает выполнять свою изначальную функцию и по сей день.

Комплекс был построен в 1927 по проекту архитектора Александра Никольского. Баня является примером ленинградского конструктивизма.

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12:49    
Когда городское правительство начнет восстанавливать работу Посадских бань?
Здание пустует и разрушается со времен воровки Матвы.

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