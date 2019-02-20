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11:05

Комиссар Совета Европы просит Москалькову вмешаться в дело журналистки Прокопьевой

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович попросила уполномоченного по правам человека в России вмешаться в расследование дела псковской журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), извещает ТАСС.

Миятович указывает, что уголовное дело нарушает не только право Прокопьевой на свободу слова, но и в негативном контексте сказывается на отношении ко всем независимым российским СМИ и журналистам, ограничивая жителей РФ в доступе к независимой информации.

"Привлечение журналиста к уголовной ответственности за высказывания, не содержащие элементов насилия и не призывающие других к терроризму, несовместимы со стандартами прав человека в области свободы выражения мнений", - указала Миятович.

Напомним, обыски и допросы, которым подвергается Прокопьева, связаны с ее прошлогодним выступлением на радио, в котором она рассуждала о мотивации несовершеннолетнего анархиста, взорвавшего себя у дверей ФСБ в Архангельске. Журналистке грозит до семи лет лишения свободы по статье 205 УК. 10 февраля, в псковском гайд-парке состоялся митинг с ее участием и в ее же поддержку.

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13:16    
13=04 журналистка может и прямо постоять, всю свою жизнь. В отличие от вас, тролля. Привыкшего к стойке раком.

13:04    
Журналистка? А ну-ка не рассуждать. Стоять! Смирно!

12:45   Дед Иван   РУСЬ
Не верю путину и всей его Е-дрисне! За 19 лет не сказал ни одного слова ПРАВДЫ, не выполнил ни одного своего предвыборного обещания! Ввёл в стране полицейский и жандармский режим!

12:32    
11-15 сам вы гей Дуня, продажная тролль пригожинский.

11:34    
Сегодня убеждать российского самодержавца в необходимости соблюдения прав человека уже бесполезно. Нужно готовиться к худшему сценарию развития событий. Дай бог, чтобы без мировой войны.

11:15    
Про арестованного укрофашистами в Киеве журналиста Вышинского эта Дуня не сказала ни слова в поддержку...

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