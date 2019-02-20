Комиссар Совета Европы просит Москалькову вмешаться в дело журналистки Прокопьевой

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович попросила уполномоченного по правам человека в России вмешаться в расследование дела псковской журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), извещает ТАСС.

Миятович указывает, что уголовное дело нарушает не только право Прокопьевой на свободу слова, но и в негативном контексте сказывается на отношении ко всем независимым российским СМИ и журналистам, ограничивая жителей РФ в доступе к независимой информации.

"Привлечение журналиста к уголовной ответственности за высказывания, не содержащие элементов насилия и не призывающие других к терроризму, несовместимы со стандартами прав человека в области свободы выражения мнений", - указала Миятович.

Напомним, обыски и допросы, которым подвергается Прокопьева, связаны с ее прошлогодним выступлением на радио, в котором она рассуждала о мотивации несовершеннолетнего анархиста, взорвавшего себя у дверей ФСБ в Архангельске. Журналистке грозит до семи лет лишения свободы по статье 205 УК. 10 февраля, в псковском гайд-парке состоялся митинг с ее участием и в ее же поддержку.