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11:25

В Приморье родители избили в школьном туалете пятиклассника, "травившего" их детей

В одной из школ, расположенных в городе Большой Камень Приморского края, родители нескольких учеников побили пятиклассника, систематически обижавшего их детей.  Как поделился с "Интерфаксом" осведомленный источник, инцидент произошел в туалете учебного заведения.

Насколько сильно пострадал мальчик, не сообщается, однако известно, что хулиган на постоянной основе устраивал травлю других учеников, и родители якобы неоднократно заявляли об этом в полицию. По данным сайта Dieta.ru, несовершеннолетний дебошир приносил с собой на занятия нож, портил вещи одноклассников, был зачинщиком драк. Отмечается, что отец и мать школьника лишены родительских прав, он воспитывался бабушкой.

По факту случившегося начата межрайонная прокурорская проверка. Надзорное ведомство проверит деятельность школы и даст оценку работе органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.

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13:10    
12:10 - ты д[цензура]... папаше - инициатору грозит до 8 лет, как и прочим - уголовные дела... а проблема-то не решилась... мальчишке 12 лет, он беспризорник, которого не контролировала опека... проблема насилия в школах, училищах, колледжах существует уже давно - драки, групповые избиения, психологическое насилие, в том числе и со стороны учителей, но надзорные органы не принимают действенных мер, совершенно не работают детские омбудсмены, не работают участковые по жалобам родителей и школьны[цензура]иганов не ставят на учет, потому что училкам не хочется иметь "пятно" на школе, а школа не выносит сор из избы, в результате - разбрки, которые приводят к уголовным последствиям, но не решают проблемы... путин на своих тусовках с холуйскими сми и чиновниками болтает о чем угодно, но никогда не поднимает проблему насилия в школах, училищах, колледжах... школа сегодня - рассадник насилия и агрессивного псевдо "патриотизма"... мозги пачкают, но не учат...

13:02    
Если родители писали заявы в полицию и там даже не почесались, то обязательно надо вздрючить самоуверенных хамских лентяев.

12:48    
Действия родителей противоправные, но вызваны бездействием полиции, администрации школы, органов образования и надзорных органов.

12:29    
Драть таки[цензура]иганов надо как "СИДОРОВУ КОЗУ". Они ведь только задницей что-то понимают!!!!!!!!!

12:10    
Молодцы, родители!!!

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