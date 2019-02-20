ЕдРо планирует провести в муниципальные советы Петербурга 550 молодых депутатов

Одна из целей «Единой России» на петербургских муниципальных выборах - провести в местные советы 550 человек в возрасте от 18 до 35 лет, сообщил депутат Заксобрания Алексей Цивилев на пресс-конференции, посвященной старту проекта «ПолитСтартап».

По словам Цивилева, для достижения этого результата необходимо подготовить не менее 1200 кандидатов. Молодые представители и сторонники партии власти пройдут обучение в «Школе ПолитСтартапа».

– Мы обучим их полномочиями местного самоуправления, законодательству, политтехнологическим штучкам, – рассказал депутат-единоросс муниципального совета МО Нарвский округ Алексей Глушков.

Наставниками молодых кандидатов станут Глушков и еще порядка 30 муниципалов. Кроме того, в роли наставников выступят пять депутатов ЗакСа: Алексей Цивилев, Дмитрий Тугов, Андрей Бочков, Денис Четырбок и Роман Коваль.

«ПолитСтартап» - федеральный кадровый проект «Единой России», направленный на обновление партийных рядов. Набор в участники проекта стартовал 13 февраля 2019 года на съезде «Молодой Гвардии Единой России».

Сергей Еремеев

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