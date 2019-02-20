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12:28

Путин: Сейчас надо сосредоточить всё внимание на борьбе с бедностью

Выступая с посланием Федеральному собранию, глава государства отметил, что на сегодняшний день в России значительно выросло число граждан, живущих за чертой бедности - 19 млн человек. Цифра эта то повышалась, но уменьшалась, но сейчас, подчеркнул Владимир Путин, первостепенной задачей является борьба с бедностью россиян.

"Чаще всего сталкиваются с бедностью многодетные и неполные семьи, инвалиды. Причин для бедности очень много, но она всегда лишает человека жизненных перспектив. Человек, который берет у государства ресурсы, берет на себя и обязательства. Социальный контракт дает человеку возможность изменить свою жизнь", - заявил Путин.

Послание президента представителям Федерального собрания проходит сегодня, 20 февраля, уже в 15-й раз. Гости собрались в большом Гостином дворе в Москве. Всего на мероприятие приглашены больше тысячи человек, аккредитованы более 700 журналистов, в том числе иностранных. В первых рядах сидят видные члены правительства и крупные чиновники: Валентина Матвиенко, Дмитрий Медведев, Вячеслав Володин, Сергей Шойгу, а также врио градоначальника Петербурга Александр Беглов.

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14:11   Дед Иван   РУСЬ
Кто мешал путину и его едрисне побороть бедность!? У него на то было 19 лет! Или, мало? Может ещё надо дать 50 лет? Пока бедный слой населения сам от голоду не вымрет?

12:49   Бордунов  
Жадность порождает бедность. С жадностью надо бороться, Ваван. С твоей и твоей челяди жадностью.

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