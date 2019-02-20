Смольный закупает почти 1,45 млн георгиевских ленточек

Комитет по печати и взаимодействию со СМИ Петербурга объявил аукцион на закупку около 1,45 млн георгиевских ленточек. Соответствующая закупка опубликована 20 февраля.

Максимальная стоимость контракта – 1,95 млн рублей. Таким образом, цена одной ленточки составляет 1,34 рубля.

Согласно техническому заданию, комитету требуются 1455 упаковок ленточек по 1000 в каждой и 200 в отдельной упаковке. При этом, все ленты должны быть отглажены. Длина каждой – 50 см. Победитель аукциона должен поставить ленточки не позже 20 апреля.

Отметим, в прошлом году ведомство провело аналогичный конкурс. Контракт заключили с ООО СП «Резинотехника» на 1,9 млн рублей. Тогда комитет заказал 1,6 млн георгиевских ленточек по 50 см в длину. До этого, в 2017 году, поставщиком также стала компания СП «Резинотехника». Цена контракта на 1,6 млн ленточек – 1,9 млн рублей.