Экс-начальника колонии поместили под домашний арест по делу о пытках в ИК-1 Ярославля

Кировский суд Ярославля отправил под домашний арест бывшего начальника исправительной колонии № 1 Дмитрия Николаева, передает «Интерфакс». Мера пресечения будет действовать до 20 марта.

Николаева задержали 18 февраля по делу о пытках в колониях, которое было возбуждено после того, как «Новая газета» опубликовала видео с издевательствами над одним из заключенных – Евгением Макаровым. Арестованные по этому делу сотрудники колонии заявляли, что «добро» на проведение «воспитательной» работы с Макаровым дали Николаев и его заместитель, а видео передали начальству как отчет о проделанной работе.

Видео с пытками Макарова было опубликовано в июле 2018 года, заключенного избивали как минимум 29 июня 2017 года. Издание привело список фамилии сотрудников ИК №1, которых получилось опознать. 17 человек, предполагаемых участников избиения, отстранили от работы в колонии, позже начались суды и аресты. 31 июля лично перед Макаровым извинился замдиректора ФСИН Валерий Максименко.