В Северодвинске пенсионера оштрафовали за атеистические репосты "ВКонтакте"

Анатолий Казиханов, 63-летний житель Северодвинска, заработал штраф, делая "антиклерикальные" репосты в соцсети "ВКонтакте": мужчину признали виновным в публичном осквернении религиозной символики (ст. 5.26 КоАП), передает "Архангельск-онлайн".

В ходе судебного заседания адвокат Казиханова утверждал, что его вина изначально не доказана, так как в деле отсутствуют упоминания о том, какие конкретно религиозные символы были осквернены. И более того, трехмесячный срок действия по статье давно истёк. Помимо прочего, юрист указывал на то, что высказанное Казихановым негативное мнение о патриархе Кирилле (Гундяеве) в соцсети не может являть собой осквернение религиозной атрибутики.

Казиханов вины не признал, заявив, что считает дело политически мотивированным: мужчина активно протестует против возведения под Архангельском мусорного полигона, разделяет взгляды Алексея Навального, был наблюдателем на выборах от "Яблока".

Полиция заинтересовалась страницей пенсионера-активиста в соцсети в августе 2018 года. Претензии правоохранителей коснулись 30 публикаций, сделанные из сообщества "Атеист". К делу приобщили лингвистическую экспертизу Северного Арктического федерального университета (САФУ), которая сочла, что репосты Казиханова являются "приемом речевого воздействия". В итоге пожилого активиста осудили на 15 тысяч рублей.