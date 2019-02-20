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17:44

Бондаренко задумался об использовании в Петербурге московского опыта уборки снега

Вице-губернатор Николай Бондаренко сообщил в разговоре с ЗАКС.Ру, что Петербург следующей зимой может использовать опыт Москвы по уборке снега. В настоящий момент решение ещё не принято, уточнил чиновник.

По его словам, в текущем году проблемы с уборкой снега возникли из-за аномального выпадения осадков. Для того, чтобы избежать повторения ситуации следующей зимой, есть два варианта, считает Бондаренко. Это московский опыт, где город может дополнительно нанять организации на уборку снега и заплатить им по смете, а не по контракту. Для этого администрации города необходимо продумать все детали.

- Если мы придумаем вот эту формулу, что, например, у нас будет возможность нанимать эту технику помимо контрактной сделки, нам тогда будет удобнее, - заявил вице-губернатор.

Другой вариант – закупить технику. Однако она может не понадобиться, считает Бондаренко.

- Либо мы накупим техники, и она нам, например, не будет нужна в нормальные зимы, когда нет аномального выпадения. Но мы будем платить деньги водителям, будем платить деньги за содержание этой техники – будем нести большие расходы, - предположил чиновник.

Вице-губернатор в настоящий момент работает над возможными улучшениями в системе уборки снега в Петербурге. 

- Нам дано задание этот план составить. Когда его напишу, со всеми согласую, подумаем, откуда деньги взять на следующий год, бюджет и так далее, потом я расскажу вам (журналистам – прим. ЗАКС.Ру) подробненько, - сказал Бондаренко, не уточнив, когда это прозойдет.

По данным комитета по благоустройству, в прошлом году город выделил на комплексную уборку 7,58 млрд рублей, а в 2019 году – 7,67 млрд рублей. Из них в январе уже потрачено 704,5 млн рублей. При этом, в сумму не входит оплата вывоза снега – за это комитет планирует полностью расплатиться до конца недели. 

Кроме того, Бондаренко рассказал о начале уборки песка с улиц и дорог Петербурга. В беседе с ЗАКС.Ру он отметил, что раньше такие работы начинали в апреле, а заканчивали ко Дню города. В текущем году уборку песка начали с наступлением плюсовой температуры. При этом, дорожники работают осторожно, заявил Бондаренко. 

- Вакуумный пылесос немного использует либо воду, либо растворенную соль в воде. Но дело в том, что за ним остается мокрый след, небольшой, но, тем не менее, это при отрицательной температуре превращается в гололед, - пояснил вице-губернатор.

Он отметил, что настоящий момент улицы и дороги от песка убирают только при плюсовой температуре днем.

- Вот до вечера держится +3..+4, тогда мы с утра или ближе к обеду обработаем, и к вечеру это просто высыхает. Тогда уже можно безопасно двигаться по дороге, - считает чиновник.

К активной уборке от песка город приступит, как только будет позволять погода, уверен Бондаренко. В первую очередь дорожники начнут очищать разделительные полосы, островки безопасности, остановочные площадки и самые загрязненные участки на тротуарах, отметили в комитете по благоустройству. Там же сообщили, что с начала последнего зимнего сезона в городе использовали более 120 тысяч тонн пескосоляной смеси.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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19:35    
... Да призадумался,
А сыр во рту держал он

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Глав Центрального, Василеостровского и Красносельского районов отправили в отставку из-за плохой уборки снега. Справедливо ли это решение?

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