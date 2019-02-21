Госдума одобрила законопроект о наказании для главарей преступных сообществ

Госдума в первом чтении приняла законопроект об уголовном наказании для занимающих высшее положение в преступной иерархии, передает «Интерфакс».

Соответствующие поправки на рассмотрение нижней палаты парламента внес президент Владимир Путин 14 февраля. В пояснительной записке он указал, что обычно лидеры ОПС ответственны за координацию действий участников сообщества, раздел сфер влияния и доходов, и потому представляют наибольшую угрозу. Поправки предлагается оформить в новую статью УК РФ – 210.1. Санкции по ней могут составить 8 – 15 лет колонии строгого режима и штраф до 5 млн рублей. Также президент предложил увеличить до 5 млн рублей штраф за организацию ОПС.

В новой норме прописано, что от уголовной ответственности может быть освобожден человек, совершивший хотя бы одно преступление по ст. 210 УК РФ и сообщивший о готовящемся собрании руководителей или других представителей ОПС. Также от ответственности может уйти участник или руководитель преступного сообщества, который добровольно прекратил свою деятельность и способствовал раскрытию преступлений.