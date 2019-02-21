Лимонова не устроила суть президентского послания Федеральному собранию

Сравнив обстановку, при которой президент Владимир Путин накануне, 20 февраля, обращался к Федеральному собранию, с дворянской вечеринкой, писатель и политик Эдуард Лимонов остался не удовлетворен темами, которые поднимались в ходе официального мероприятия. По его мнению, выраженном в статье на портале "Свободная пресса", тематика была скудной и приземленной до невыносимости.

На часах 13.32. Полтора часа только о рублях и процентах,о свалках,только о материальном. Ни пол-слова о том, а шансы-то у народа есть или нет возвыситься над состоянием государственного скота? И у скольких есть шансы? — Эдуард Лимонов

Кроме того, лидер другороссов заметил еще и изрядное лицемерие: богатые, с разной степенью убедительности изображая сострадание, слушают речи о тяготах бедных - которых большинство.

"ВВП поёт об 11 тысячах рублей в месяц, предлагает повысить оплату за уход над больными детьми с 5 до 10 тысяч рублей в месяц. Между тем, в зале сидят богатющие граждане страны, люди, которым 5 тысяч рублей как 5 копеек уронить, и аплодируют, аплодируют", - подчеркнул Лимонов.