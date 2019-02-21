Володин хочет публиковать на сайте ГД сомнительные заявления депутатов с комментариями

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил публиковать на сайте нижней палаты парламента сомнительные заявления депутатов, передает «Интерфакс».

По словам Володина, так избиратели смогут ознакомиться с заявлениями депутатов, и последних это подтолкнет к тому, чтобы они «больше думали прежде, чем делали заявления». Сопровождать спорные высказывания предлагается официальной позицией Госдумы.

Вместе с тем Володин предложил сделать сайт Госдумы площадкой, где будет «возможность разобраться, защитить коллег от этих фейковых новостей». «Подход будет именно такой, объективный. Если глупость совершил - пусть эта глупость будет всем видна. А если это несправедливость, мы должны будем защитить коллег», - пояснил спикер парламента.

Инициатива относится к депутатам Госдумы, но большой резонанс могут выяснить заявления парламентариев и чиновников разных уровней. Так, чиновница из Свердловской области Ольга Глацких прославилась заявлением, что государство «вообще в принципе ничего не должно» молодежи, и что оно не просило родителей их рожать. Ее отстранили от должности, но в итоге она вернулась к работе и только после этого уволилась по собственному желанию. ЗАКС.Ру рассказывал о самых заметных и странных высказываниях представителей власти последних лет.