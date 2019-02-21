Врански рассказал о своей предвыборной кампании

Лидер общественного движения "Красивый Петербург" Красимир Врански в интервью "Эху Петербурга" объяснил, почему заявил о губернаторских амбициях: прежде всего, его "всё достало". С момента назначения врио губернатора Александра Беглова он ждал позитивных перемен, но прошло почти полгода, а лучше, по мнению Врански, горожанам не становится точно.

Пока он не оставляет надежд на преодоление "муниципального фильтра" и рассчитывает на эффект собственной новизны и непредсказуемости: ни власть, ни граждане не понимают, что таит в себе кандидатура независимого общественного деятеля, и это может сыграть ему на руку.

По словам Врански, он уже заручился поддержкой не менее десяти петербургских муниципалов. В течение пяти месяцев, оставшихся до подачи подписей, он рассчитывает получить их значительно больше. Вопрос о здании, где разместится его предвыборный штаб, созданный 17 февраля, решится в самом конце месяца. Финансируется кампания градозащитника пока исключительно через интернет-пожертвования, и их количество пока не отвечает нуждам кампании.

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