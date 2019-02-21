Адвокат Шестуна подал в суд на отобравших у него документы сотрудников СИЗО

Адвокат бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна Павел Соболев подал в суд на сотрудников СИЗО «Матросская тишина» из-за отобранных у него при посещении подзащитного документов, передает «МБХ медиа».

По словам Соболева, сотрудники СИЗО досмотрели его, когда он посещал Шестуна, и без протоколов об изъятии забрали у него документы, жалобы и записи с поручениями подзащитного. Ничего из этого не вернули, отметил юрист, подчеркнув, что таким образом, сотрудники СИЗО нарушили «адвокатскую тайну, федеральный закон, конституционные права подзащитного».

«В связи с этим 8 февраля были поданы жалобы в службу собственной безопасности ФСИН и начальнику изолятора. После разъяснения адвокатской палаты я подал исковое заявление в Преображенский суд, рассмотрение еще не назначено», - сказал Соболев. Он добавил, что теперь вынужден общаться с Шестуном только устно, причем общение проходит под присмотром.

В отношении Шестуна возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями при продаже земли в 2008 году. Сам он утверждает, что был в отпуске во время переоформления и продажи земли и лично никаких компрометирующих его документов не подписывал.

Судебное преследование экс-чиновник связывает со своей деятельностью в ходе «мусорных» протестов в Подмосковье. Тогда Шестун занял сторону граждан, недовольных обилием опасных для здоровья мусорных свалок в регионе.