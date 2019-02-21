Верзилов: Убийцы российских журналистов прилетели в ЦАР из Донбасса

Люди, причастные к убийству российских журналистов в Центральноафриканской республике, могли прилететь из Донбасса и улетели обратно по завершении операции, заявил издатель «Медиазоны» Петр Верзилов в интервью RTVI.

«Люди, которые совершили операцию, прилетели из Донбасса и улетели обратно», - сказал Верзилов. Что именно это могли быть за люди, он не уточнил, но выразил мнение, что с этим могут быть связаны «структуры Пригожина».

По данным Верзилова, бойцы ЧВК Вагнера, которые, как считаются, находятся в ЦАР, и местные вооруженные формирования к убийству журналистов непричастны. Верзилов подчеркнул, что расследование будет длится до тех пор, пока не будет найден тот, «кто это сделал».

Российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко погибли в конце июля. В ЦАР они планировали снять фильм о ЧВК Вагнера. Предполагается, что организация участвовала в штурме Пальмиры и боевых действиях на Донбассе. Многие бойцы Вагнера награждены орденами и медалями России, при этом их статус, как военных, официально не закреплен.

В сентябре Верзилов был, предположительно, отравлен. 10 сентября активист получил результаты расследования убийства российских журналистов в ЦАР, а на следующий день его в тяжелом состоянии госпитализировали.