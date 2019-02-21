Вымогающие по 500 тысяч рублей "минёры" заставили эвакуировать десяток МФЦ

За шестой день волны угроз о якобы заложенных бомбах были эвакуированы ряд МФЦ и несколько медицинских центров, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

Выводили на улицу посетителей МФЦ на Новочеркасской улице, проспекте Наставников, Невском проспекте, Садовой улице, проспекте Большевиков, 15-й линии Васильевского острова, проспекте Обуховской обороны, улицы Пограничника Гарькавого, Наличной улице. Пришлось покинуть здание сотрудникам ЦНИИ РТК, посетителям Клинической ревматологической больницы № 25, Глазного центра на Моховой улице, центра образования № 195, ученикам школы № 167 и студентам СПГУПТД.

До этого злоумышленники угрозами минирования заставили людей покинуть Новую Голландию, Эрмитаж, несколько больниц, вузов и десяток школ. На шестой день угроз авторы сообщений начали слать письма от имени экс-президента США Барака Обамы, а не Владимира Путина, как до этого, передает «Фонтанка.ру». Текст остался таким же: авторы все так же угрожают, что в здании якобы заложена бомба, которую невозможно обнаружить, напоминают о ст. 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении) и требуют от организаций по 500 тысяч рублей за исключение электронного адреса из рассылки.