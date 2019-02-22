Уставший от моральной травли сотрудник "Сургутнефтегаза" покалечил себя в кабинете директора

Работник сырьевого холдинга "Сургутнефтегаз", специалист Центральной трубной базы (ЦТБ) Денис Пухов пришел в кабинет директора компании с намерением покалечить себя, передает Ura.ru.

Как поделился с изданием руководитель профсоюза "Профсвобода" Александр Захаркин, коллега Пухова, в последнее время мужчину стали лишать премий якобы под надуманными предлогами, постепенно доводя его до состояния полного морального истощения.

"Находясь в состоянии унижения и обиды на несправедливые снижения размера заработной платы и явно завышенные требования к его работе, Пухов в кабинете у руководителя ЦТБ не выдержал и выхватил нож, после чего был доставлен в больницу", - сообщил Захаркин.

Денис Пухов в разговоре с Ura.ru информацию о своем деянии подтвердил и признался, что пребывает почти "на грани".

"Лишают по надуманным поводам. Набрал кредитов, позанимал у знакомых, чтобы семью хоть как-то кормить. Мне нечем за ипотеку платить, квартиру придется продать. Долги за коммуналку такие, что уже в суд подают", - сетует нефтяник.

В "Сургутнефтегазе" инцидент никак не прокомментировали.