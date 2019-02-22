"Путин" и "Обама" вынудили эвакуироваться комитеты по труду и образованию

Из-за угроз о якобы заложенных бомбах по электронной почте уже седьмой день подряд в Петербурге эвакуируют школы, торговые центры и правительственные объекты, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

Здания пришлось покинуть сотрудникам двух комитетов Смольного: по труду и занятости населения, по образованию. Уже не в первый раз эвакуирован торговый центр «Охта Молл». На улицы вывели учеников школ №№ 54, 549, 291, 394, 376, 189, колледж ГУМРФ, лицей № 369, детский сад № 38.

Накануне, в шестой день эвакуаций, злоумышленники вынудили покинуть здания более 46 тысяч человек. В течение недели ежедневно правоохранители проверяют более сотни объектов после сообщений о заложенных бомбах.

Отправители письма от имени «Владимира Путина», то от «Барака Обамы» заявляют, что в здании заложена бомба, которую невозможно обнаружить, напоминают о ст. 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении) и требуют от организаций по 500 тысяч рублей за исключение электронного адреса из рассылки.