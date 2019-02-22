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17:00

Медведев поручил проработать закон о запрете клеток в залах суда

Глава кабинета министров Дмитрий Медведев распорядился до 1 апреля вновь изучить вопрос о запрете на размещение и использование в залах судебных заседаний металлических клеток, следует из документа, опубликованного на сайте правительства.

Соответствующее поручение дано Министерству юстиций, минфину и МВД, которые уполномочены на то, чтобы внести ряд конструктивных предложений по существу вопроса с "учетом затрат, необходимых для реализации указанных мероприятий", а также найти источники финансирования проекта.

"Точку мы поставим, но потребуется определенное время", - пообещал премьер-министр.

Законотворческая инициатива, предполагающая исключение из судебных ведомств клеток, в которых содержатся предстающие перед буквой закона люди, была внесена на рассмотрение Госдумы в ноябре 2018 года. Предполагается, что изменения будут внесены в статью 9 УПК (Уважение чести и достоинства личности) новым подпунктом, воспрещающим помещать подозреваемых, обвиняемых или подсудимых в защитные кабины в судах, а также использовать "иные конструкции, препятствующие общению указанных лиц с адвокатом". В пояснительной записке уточняется, что пребывающие в клетке граждане изолируются от процесса, что препятствует их законному праву на получение квалифицированной юрпомощи.

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