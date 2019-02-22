"Должен не как девочка называться": Рогозин даст "мужское имя" космическому кораблю "Федерация"

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о намерении переименовать многоразовый пилотируемый космический корабль «Федерация», подобрав ему мужское имя, передает РБК.

«Корабль раньше назывался «Федерация», теперь будет называться более мужским названием, все-таки корабль должен не как девочка называться, мужским именем», — сказал Рогозин.

Шестиместный пилотируемый космический корабль «Федерация» разрабатывается с 2009 года, им планируют заменить корабли «Союз» и автоматические грузовые корабли «Прогресс», чтобы доставлять людей и грузы на околоземную орбиту и к Луне. В бюджете космической программы на 2016–2025 годы на создание корабля заложено 59 млрд рублей.

Название «Федерация» кораблю присвоили в 2015 году по итогам народного конкурса, который проводили РКК «Энергия», ОРКК и «Роскосмос». На победу претендовали также названия «Гагарин» и «Вектор», итоговый выбор сделало жюри председательством руководителя «Роскосмоса» Игоря Комарова. Выбор они объяснили тем, что Россия – федерация из 85 субъектов, и каждый регион получит возможность назвать своим именем один из космических кораблей.