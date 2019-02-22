На седьмой день "волны минирований" в Петербурге "Путин" и "Обама" добрались до "Сбербанка"

Из-за волны анонимных угроз о якобы заложенных бомбах эвакуированы Дом Советов на Московском проспекте и несколько отделений Сбербанка, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

Эвакуированы отделения «Сбербанка» на Прибрежной улице, Московском проспекте и проспекте Ветеранов. Также покинуть здания пришлось ученикам школ №№ 391, 205, 368, 227, посетителям больницы № 20 и ТК «Континент» на проспекте Стачек.

Это седьмой день волны угроз о минировании, захлестнувшей Петербург. До этого на улицу вышли сотрудники двух комитетов Смольного, ученики десятка школ и нескольких торговых центров. В течение недели ежедневно правоохранители проверяют более сотни объектов после сообщений о заложенных бомбах.

Отправители письма от имени «Владимира Путина», то от «Барака Обамы» заявляют, что в здании заложена бомба, которую невозможно обнаружить, напоминают о ст. 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении) и требуют от организаций по 500 тысяч рублей за исключение электронного адреса из рассылки.