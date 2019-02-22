Минтруд предлагает проиндексировать социальную пенсию на 182 рубля

Министерство труда предлагает проиндексировать социальные пенсии на 2% с 1 апреля 2019 года, проект постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке указано, что в среднем размер социальной пенсии увеличится на 182 рубля, до 9226 рубля. Средний размер пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы после индексации увеличится на 268 и 270 рублей соответственно – до 13674 и 13812 рублей.

Увеличить размер социальных пенсий на 2% предложили из-за того, что в 2018 году на 2% вырос прожиточный минимум пенсионеров, до 8483 рубля. По задумке Минтруда, индексация позволит повысить выплаты почти 4 млн пенсионерам, из которых 3,2 млн получают социальные пенсии. Расходы составят 0,779 млрд рублей в месяц, или 7 рублей до конца года.